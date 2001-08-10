Ученики центра детского творчества реализовали проект «Кедру – быть!» в Поронайске

Воспитанники и педагоги центра детского творчества общими усилиями выиграли грант Губернатора Сахалинской области. Денежное вознаграждение в размере 500000 рублей направили на реализацию проекта «Кедру – быть!». В рамках данного проекта учащиеся, родители и сотрудники центра с мая 2020 года занимались благоустройством кедрового участка.

В октябре 2018 года ученики центра обнаружили кедровую рощу и обратились к главному лесничему Поронайского лесничества. Они выяснили, что на данном участке в 1953 году был высажен корейский кедр, занесенный в Красную книгу. Учащиеся решили облагородить кедровую зону. Администрация и педагоги центра поддержали их инициативу и помогли в написании проекта.

Директор центра детского творчества Николай Васильев рассказал о том, как учащиеся, родители и сотрудники ЦДТ г. Поронайска неоднократно выезжали на местность для уборки лесного участка. Собрали более 40 мешков мусора и убрали сухостой, который мешал и заражал гнилью здоровые деревья.

-Благодарность за оказанную помощь в реализации гранта, хотелось бы выразить ОАУ «Восточное лесное хозяйство», Поронайскому лесничеству, Территориальному отделу с. Гастелло, с. Тихменево и Поронайской коммунальной компании, а также детям и родителям, помогавшим в очистке территории, где произрастает кедр.

Затем он рассказал о знакомстве с Иваном Санжаровым, чьими трудами на территории Сахалина было посажено более 80 тысяч кедров. Теперь же, Иван Санжаров основал экопитомник в Калининграде и помогает выращивать кедр по всей России. Этой весной он прислал участникам проекта 80 молодых саженцев, которые были высажены на лесном участке.

С мая этого года участники проекта провели большую работу по благоустройству кедровой поляны. Теперь там стоит деревянная веранда, пять скамеек для отдыха, которые находятся недалеко от ручья с питьевой водой. Была проведена подготовка территории и высадка юных кедрят. После чего установлены информационные щиты «Здесь произрастает кедр», «Берегите лес!», «Задумайтесь, что мы оставим будущему поколению!». Также на территории ЦДТ в рамках проекта, построена теплица, где будут высажены саженцы кедра, для дальнейшей их высадки на территории Поронайского района.