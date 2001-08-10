Новый аварийно-спасательный центр открыли на Курилах

Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций открыли в Южно-Курильском районе. Накануне, 5 августа, сюда по работе прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Центр оснащен современной техникой, новейшими системами мониторинга и прогнозирования метеообстановки, а также комплексами наблюдения за геодинамическими процессами. Наличие такого подразделения позволит усилить защиту населения и территории от опасностей природного и техногенного характера. Аналогичный центр в скором времени заработает и на Итурупе.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, во время торжественной церемонии собравшиеся почтили минутой молчания память погибших советских солдат во время Курильской десантной операция и в августе 1945 года, которая стала весомым вкладом в разгром милитаристской Японии и возвращение Курильских островов и Южного Сахалина СССР.

Кроме того, в конце мероприятия Зиничев вручил новому поисково-спасательному подразделению сертификат на 9 единиц техники. А также наградил спасателей ведомственными наградами.