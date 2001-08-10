Музей спорта планируют открыть на "Горном воздухе" в Южно-Сахалинске
Областные депутаты и ветераны спорта предлагают создать музей спорта на сахалинском "Горном Воздухе".
На этой неделе парламентарии посетили построенное японскими архитекторами еще в 30-х годах прошлого века здание, которое носило название "Альпийская роза". Первоначально в нем располагалась лыжная база и гостиница. А в советское время здесь работало кафе.
Как рассказали в областной думе, в последние годы в здании располагалась администрация "Горного воздуха". После того, как она переехала в новое помещение, представители спортивной общественности выступили с инициативой организовать здесь музей спорта.
Напомним, с предложением о создании музея спорта в Сахалинской области островные ветераны спорта впервые выступили еще в 2016 году. Однако тогда этот процесс застопорился. Одной из причин стало отсутствие подходящего для этих целей помещения. И только сейчас после долгих споров, переговоров и согласований стороны пришли к согласию, что здание на "Горном воздухе" больше всего подходит для этих целей.
До конца недели парламентарии проведут совещание, на котором подробно обсудят организационные вопросы по созданию учреждения
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