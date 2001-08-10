Участниками форума

Участники "ОстроVа-2020» получат до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих идей. Об этом сообщают в правительстве Сахалинской области.

Грантовый конкурс для участников Всероссийского молодежного форума на Сахалине объявило Федеральное агентство по делам молодежи. Поддержку окажут проектам в таких направлениях, как, добровольчество, развитие социальных лифтов, патриотическое воспитание, творчество, спорт, ЗОЖ, туризм, укрепление семейных ценностей, а также студенческие инициативы и молодежные медиа.

Список участников Всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2020" сформирован. Заявки подали более 11 тысяч человек. Из них на мероприятие отобрано 1 тысяча молодых людей до 35 лет из разных регионов страны.

Организаторы форума надеются, что мероприятие будет содействовать повышению статуса региона, как территории интересной для молодежи, которую можно и нужно развивать, где комфортно строить свою профессиональную стратегию.

На форуме будут работать шесть треков, их темы определялись потребностями региона.

­– На треках мы будем говорить о развитии возможностей для молодежи. Например, трек "ОстроVа перемен" посвящен молодежной политике – участники обсудят, какие задачи молодежь ставит перед властью, – рассказывают организаторы. – Уже понятно, что для грамотного развития различных сфер жизни важно учитывать потребности молодых людей и те перспективные направления, которые их интересуют. Задача – дать молодежи удочку, дальше она движется и развивается сама.

В июле в Госдуму РФ был внесен на рассмотрение законопроект «О молодежной политике», напомнил Григорий Гуров, и сейчас как раз наступил этап насыщения его конкретикой.

– Мы считаем, что в этом поможет наш форум. Например, уже есть предложение поднять планку «молодежного возраста» с 30 до 35 лет, чтобы у молодых лидеров было больше возможностей.

Организаторы ожидают активное вовлечение участников в работу мероприятия. Все наработки будут обязательно использованы на практике, в том числе и для законодательных предложений.

– Каждый наш участник – в своем роде эксперт. У каждого из них есть своя экспертиза, свои скиллы, – заметил Вадим Кокорев. – Основа форума – общение, взаимодействие разных людей друг с другом, обмен мнениями, культурой, опытом. Результаты форума будет таким, каким его создадут сами участники. Форум станет площадкой для поиска смыслов.

Напомним, Всероссийский молодежный форум "ОстроVа-2020" пройдет на Сахалине с 30 августа по 4 сентября 2020 года. Организаторы форума: правительство Сахалинской области, Росмолодежь и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

"ОстроVа-2020" – экспериментальная площадка, на которой будет отработан механизм работы с молодежной аудиторией, этот опыт будет транслирован в другие регионы. В рамках форума будут работать шесть треков. В направлении "ОстроVа Будущего" молодежь на примере Сахалинской области спроектирует, как она видит будущее и что можно сделать уже сейчас, чтобы сделать его осязаемым. "ОстроVа Победы" – это обсуждение исторического прошлого и разработка новых форматов для диалога о Великой Победе с молодежью. Участниками трека станут лучшие Волонтеры Победы из разных частей страны и представители патриотических общественных организаций, которые помогут в проведении парада Победы на Сахалине.

На "ОстроVах Мира" будут обсуждать, что такое гражданский патриотизм и в чем он проявляется. "ОстроVа Впечатлений" помогут определить, чего не хватает для развития внутреннего молодежного туризма в России. "ОстроVа Перемен" призваны максимально эффективно интегрировать результаты молодежных форумов в дальнейшую деятельность и помогать со стартом инициатив.

На "ОстроVах Медиа" эксперты в журналистике, PR и цифровых технологиях научат транслировать сложные и неоднозначные смыслы, рассказывать о территории.

Миссия и задачи форума: поднять актуальные молодежные проблемы, в том числе в сфере политики, экономики, общества, обсудить возможности активного участия молодого поколения в повестке дня, вовлечения молодежи в решение различных вопросов.