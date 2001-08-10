Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2020
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Воду отключат сегодня ночью в нескольких домах Южно-Сахалинска

Воду отключат сегодня ночью в нескольких домах Южно-Сахалинска
Несколько домов в Южно-Сахалинске останутся без воды.
 
Как сообщают в администрации областного центра, в связи с профилактическими работами на сети водопровода предстоящей ночью 7 августа с 00 до 05 часов будет отключена подача холодной воды:
 
- в 15-м микрорайоне
- пр. Победы, 28 
- ул. Комсомольская, 215, 215а, 217. 
 
Ограничена подача холодной воды на 5 – 15 этажи: 
 
- район Дзержинского-Сахалинская-Милицейская-р. Рогатка,
- район Сахалинская-Комсомольская-Хабаровская-Чехова. 
 
Телефон диспетчерской службы "Горводоканала": 72-32-40.

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