Ремонт участка улицы Чехова продлили до 15 августа

Ограничение проезда по улице Чехова в районе пересечения с улицей Курильской в Южно-Сахалинске продлили до 15 августа. Это связано в неблагоприятными погодными условиями.

Как напоминают в пресс-службе администрации областного центра, на этом участке специалисты СКК выполняют капитальный ремонт участка магистральной теплотрассы. К настоящему времени работы выполнены на 90%, однако, погодные условия внесли коррективы.

Объезд осуществляется по улицам Хабаровской, Дзержинского, Невельского и Амурской.

Завершить работы по капитальному ремонту тепловых сетей на этом участке планируют к 15 августа, после чего сразу приступят к восстановлению нарушенного благоустройства.