Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ремонт участка улицы Чехова продлили до 15 августа

Ремонт участка улицы Чехова продлили до 15 августа
Ограничение проезда по улице Чехова в районе пересечения с улицей Курильской в Южно-Сахалинске продлили до 15 августа. Это связано в неблагоприятными погодными условиями. 
 
Как напоминают в пресс-службе администрации областного центра, на этом участке специалисты СКК выполняют капитальный ремонт участка магистральной теплотрассы. К настоящему времени работы выполнены на 90%, однако, погодные условия внесли коррективы. 
 
Объезд осуществляется по улицам Хабаровской, Дзержинского, Невельского и Амурской.
 
Завершить работы по капитальному ремонту тепловых сетей на этом участке планируют к 15 августа, после чего сразу приступят к восстановлению нарушенного благоустройства.

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