Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2020
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От всех несанкционированных свалок избавились в Холмске
13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

От всех несанкционированных свалок избавились в Холмске

От всех несанкционированных свалок избавились в Холмске. За работами следили сотрудники регионального Минэкологии. Все сведения о местах незаконного сброса мусора занесены в общий реестр - своеобразную базу данных.
 
Как рассказали в районной администрации, на территории муниципалитета сотрудники мэрии и правительства Сахалинской области выявили 104 стихийные свалки. На сегодняшний день все они ликвидированы.
 
Холмская мэрия в течение этого года будет прорабатывать вопрос об установке в следующем году видеоловушек для отслеживания и наказания нарушителей чистоты. О местах скопления мусора, можно сообщить через сервис "Сахалин.Онлайн", либо позвонить в местное управление ЖКХ по телефону 2-01-52.
 
Нарушителям порядка обращения с отходами предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа — до пяти тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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