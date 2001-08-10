От всех несанкционированных свалок избавились в Холмске. За работами следили сотрудники регионального Минэкологии. Все сведения о местах незаконного сброса мусора занесены в общий реестр - своеобразную базу данных.

Как рассказали в районной администрации, на территории муниципалитета сотрудники мэрии и правительства Сахалинской области выявили 104 стихийные свалки. На сегодняшний день все они ликвидированы.

Холмская мэрия в течение этого года будет прорабатывать вопрос об установке в следующем году видеоловушек для отслеживания и наказания нарушителей чистоты. О местах скопления мусора, можно сообщить через сервис "Сахалин.Онлайн", либо позвонить в местное управление ЖКХ по телефону 2-01-52.

Нарушителям порядка обращения с отходами предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа — до пяти тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.