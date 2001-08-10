Три спортивных мероприятия перенесли из-за непогоды в Южно-Сахалинске

Празднование Всероссийского Дня физкультурника, "Олимпийский забег" и смотр-конкурс "Спортивная Элита года" пройдет в воскресенье 9 августа в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в связи с погодными условиями спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника и Всероссийскому олимпийскому дню пройдут на день позже. Так, спортивное утро начнется с забега «Олимпийская вертикаль». Гонка пройдет на трассе "Армейка" СТК "Горный воздух", старт - в 09:15. Протяженность дистанции – 300 м. Регистрация на мероприятие продлится до 7 августа. Параллельно с экстремальным забегом в 09:15 на средней площадке комплекса пройдет полуторачасовая тренировка по общефизической подготовке.

Празднование Дня физкультурника состоится 9 августа с 11:00 до 14:00 на стадионе "Космос" городского парка им. Ю.А. Гагарина. На главной сцене стадиона в 11:15 стартует "Зарядка с чемпионом" для всех желающих. На баскетбольном поле с 11:30 до 13:30 пройдут соревнования по воркауту и брейк-дансу.

В рамках празднования Дня физкультурника пройдут Всероссийские соревнования "Железный человек", принять участие в которых можно по предварительной записи по номеру 89242896085. На мини-футбольном поле участники площадки "Сахалинское долголетие" сыграют в настольный теннис, шахматы и дартс. Также в рамках физкультурного мероприятия на главной сцене состоится презентация фильма "Люди безграничных возможностей".

Завершением Дня физкультурника станет награждение победителей конкурса "Спортивная Элита года". Мероприятие состоится на главной сцене, установленной на стадионе "Космос" в 19:00.