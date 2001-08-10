Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2020
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От всех несанкционированных свалок избавились в Холмске
15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Поучаствовать в квесте "Ветер перемен" предлагают Холмчанам

Поучаствовать в квесте

Историко-культурный центр приготовил новый квест "Ветер перемен" к 150-летию Холмска. Участникам с 10 по 14 августа ежедневно будут приходить задания в мессенджере. 

- Одно из них будет интеллектуальное, связанное с историей нашего города, а во втором задании все участники встретятся в определенном загаданном месте для выполнения задания, - рассказала специалист по связям с общественностью историко-культурного центра Елена Томчук. - Ребята, справившиеся со всеми заданиями, становятся участниками беспроигрышной лотереи, которая пройдет в день города, 15 августа. 

Как отметили в пресс-службе администрации Холмского района, подать заявку на участие можно до 9 августа. Подробнее о квесте расскажут по телефону: 5-83-37.

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