Поучаствовать в квесте "Ветер перемен" предлагают Холмчанам
Историко-культурный центр приготовил новый квест "Ветер перемен" к 150-летию Холмска. Участникам с 10 по 14 августа ежедневно будут приходить задания в мессенджере.
- Одно из них будет интеллектуальное, связанное с историей нашего города, а во втором задании все участники встретятся в определенном загаданном месте для выполнения задания, - рассказала специалист по связям с общественностью историко-культурного центра Елена Томчук. - Ребята, справившиеся со всеми заданиями, становятся участниками беспроигрышной лотереи, которая пройдет в день города, 15 августа.
Как отметили в пресс-службе администрации Холмского района, подать заявку на участие можно до 9 августа. Подробнее о квесте расскажут по телефону: 5-83-37.
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