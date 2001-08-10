Сахалинские пенсионеры могут улететь на отдых бесплатно

Неработающие пенсионеры, раздумывающие о поездке на отдых, могут получить в ПФР специальные талоны на бесплатный проезд. В нынешнем году 30 сахалинцев и курильчан уже воспользовались этой возможностью, предоставляемой государством.

Как напоминают в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, по закону компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России и обратно один раз в два года производится двум группам пенсионеров, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Первая — это неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности. Вторая — пенсионеры-опекуны или попечители несовершеннолетних детей, которые исполняют свои обязанности по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье.

Все они могут получить специальные талоны для обмена их в транспортной организации на бесплатные авиабилеты к месту отдыха и обратно.

Авиабилеты предоставляются по направлениям:

Южно-Сахалинск – Владивосток – Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск – Хабаровск – Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск – Новосибирск – Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск – Санкт-Петербург – Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск – Калининград – Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск – Краснодар – Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск – Сочи – Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск – Анапа – Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск – Симферополь – Южно-Сахалинск.

Указанные категории пенсионеров могут воспользоваться талонами и для прибытия в островную столицу. Авиаперевозки осуществляются по маршрутам:

Оха – Южно-Сахалинск – Оха;

Ноглики – Южно-Сахалинск – Ноглики;

Шахтерск – Южно-Сахалинск – Шахтерск;

Курильск – Южно-Сахалинск – Курильск;

Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – Южно-Курильск.

Если до места отдыха (как на Сахалине, так и на материке) островные пенсионеры планируют доехать на железнодорожном транспорте или совместить авиа- и ж/д поездку, то талоны можно получить на оба вида транспорта. Талоны для приобретения железнодорожных билетов также есть в наличии.

Съездить на отдых и вернуться, используя данную меру государственной поддержки, необходимо до 1 декабря 2020 года включительно.

Для получения специальных талонов, предоставляющих право проезда, пенсионеру необходимо подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Одновременно с заявлением необходимо предоставить путёвку или иной документ (в том числе телеграмму), который является основанием для пребывания в доме отдыха, санатории, профилактории или в ином месте, где предоставляются услуги по организации отдыха. Обратим внимание, что проживание пенсионера в период отдыха может быть организовано у родственников, друзей и иных лиц.

В нынешнем году 30 островных пенсионеров уже получили специальные талоны для проезда к месту отдыха и обратно. Еще 387 пенсионеров обратились в территориальные органы ПФР за возмещением самостоятельно купленных билетов. Такой способ компенсации подходит тем, кто предпочитает купить билеты на необходимый вид транспорта за личные средства, а понесенные расходы на проезд возместить после возвращения с отдыха.

Подробные консультации о предоставлении компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно сахалинцы и курильчане могут получить, обратившись в клиентские службы Пенсионного фонда. Также 21 августа в областном Отделении ПФР состоится "прямая телефонная линия" по этой тематике. О времени проведения и контактных телефонах сообщат дополнительно.