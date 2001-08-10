Сахалинские пенсионеры могут улететь на отдых бесплатно
Неработающие пенсионеры, раздумывающие о поездке на отдых, могут получить в ПФР специальные талоны на бесплатный проезд. В нынешнем году 30 сахалинцев и курильчан уже воспользовались этой возможностью, предоставляемой государством.
Как напоминают в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, по закону компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России и обратно один раз в два года производится двум группам пенсионеров, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Первая — это неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности. Вторая — пенсионеры-опекуны или попечители несовершеннолетних детей, которые исполняют свои обязанности по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье.
Все они могут получить специальные талоны для обмена их в транспортной организации на бесплатные авиабилеты к месту отдыха и обратно.
Авиабилеты предоставляются по направлениям:
- Южно-Сахалинск – Владивосток – Южно-Сахалинск;
- Южно-Сахалинск – Хабаровск – Южно-Сахалинск;
- Южно-Сахалинск – Новосибирск – Южно-Сахалинск;
- Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск;
- Южно-Сахалинск – Санкт-Петербург – Южно-Сахалинск;
- Южно-Сахалинск – Калининград – Южно-Сахалинск;
- Южно-Сахалинск – Краснодар – Южно-Сахалинск;
- Южно-Сахалинск – Сочи – Южно-Сахалинск;
- Южно-Сахалинск – Анапа – Южно-Сахалинск;
- Южно-Сахалинск – Симферополь – Южно-Сахалинск.
Указанные категории пенсионеров могут воспользоваться талонами и для прибытия в островную столицу. Авиаперевозки осуществляются по маршрутам:
- Оха – Южно-Сахалинск – Оха;
- Ноглики – Южно-Сахалинск – Ноглики;
- Шахтерск – Южно-Сахалинск – Шахтерск;
- Курильск – Южно-Сахалинск – Курильск;
- Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – Южно-Курильск.
Если до места отдыха (как на Сахалине, так и на материке) островные пенсионеры планируют доехать на железнодорожном транспорте или совместить авиа- и ж/д поездку, то талоны можно получить на оба вида транспорта. Талоны для приобретения железнодорожных билетов также есть в наличии.
Съездить на отдых и вернуться, используя данную меру государственной поддержки, необходимо до 1 декабря 2020 года включительно.
Для получения специальных талонов, предоставляющих право проезда, пенсионеру необходимо подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Одновременно с заявлением необходимо предоставить путёвку или иной документ (в том числе телеграмму), который является основанием для пребывания в доме отдыха, санатории, профилактории или в ином месте, где предоставляются услуги по организации отдыха. Обратим внимание, что проживание пенсионера в период отдыха может быть организовано у родственников, друзей и иных лиц.
В нынешнем году 30 островных пенсионеров уже получили специальные талоны для проезда к месту отдыха и обратно. Еще 387 пенсионеров обратились в территориальные органы ПФР за возмещением самостоятельно купленных билетов. Такой способ компенсации подходит тем, кто предпочитает купить билеты на необходимый вид транспорта за личные средства, а понесенные расходы на проезд возместить после возвращения с отдыха.
Подробные консультации о предоставлении компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно сахалинцы и курильчане могут получить, обратившись в клиентские службы Пенсионного фонда. Также 21 августа в областном Отделении ПФР состоится "прямая телефонная линия" по этой тематике. О времени проведения и контактных телефонах сообщат дополнительно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня За последние сутки зарегистрировали еще 67 случаев заболевания коронавирусом
- 10:12 Сегодня Сахалинские пенсионеры могут улететь на отдых бесплатно
10:42 Сегодня Южно-Сахалинские заправки снова подняли цены на топливо
11:32 Сегодня Сахалинскому поисково-спасательному отряду «СОВА» передали необходимое для работы снаряжение и оборудование
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
- 16:42 4 Августа 3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
17:12 4 Августа Сахалинцы могут помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?