Южно-Сахалинские заправки снова подняли цены на топливо

В Южно-Сахалинске продолжается рост цен на топливо. На минувшей неделе стоимость подняли сразу восемь АЗС, среди которых заправка с самым дешёвым бензином, сообщил Telegram-канал @sstoit.

На сумму от 50 копеек до 2,5 рубля стоимость увеличили АЗС "Альянс", "Атланта", "АТТЕ", "Деником-Сервис", "Дизель-Трейд", "Карат" и "СахЛидер". Оставить цены без изменения решили лишь управляющие "Змачинского" и "РН-Востокнефтепродукт". "Амрос" добавил рубль к стоимости АИ-92 и АИ-95, но сбросил рубль с дизтоплива.

"После четырех недель отсутствия появился 95-й бензин на АЗС "Деником-Сервис". Очень показательно насколько выросла цена на этот вид топлива за прошедший месяц", - сообщили в Telegram-канале @sstoit.

Несмотря на повышение цены, самое дешевое топливо в Южно-Сахалинске, по данным наблюдателей, можно было купить на АЗС "Карат":