Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинские заправки снова подняли цены на топливо

Южно-Сахалинские заправки снова подняли цены на топливо

В Южно-Сахалинске продолжается рост цен на топливо. На минувшей неделе стоимость подняли сразу восемь АЗС, среди которых заправка с самым дешёвым бензином, сообщил Telegram-канал @sstoit.

На сумму от 50 копеек до 2,5 рубля стоимость увеличили АЗС "Альянс", "Атланта", "АТТЕ", "Деником-Сервис", "Дизель-Трейд", "Карат" и "СахЛидер". Оставить цены без изменения решили лишь управляющие "Змачинского" и "РН-Востокнефтепродукт". "Амрос" добавил рубль к стоимости АИ-92 и АИ-95, но сбросил рубль с дизтоплива.

"После четырех недель отсутствия появился 95-й бензин на АЗС "Деником-Сервис". Очень показательно насколько выросла цена на этот вид топлива за прошедший месяц", - сообщили в Telegram-канале @sstoit.

Несмотря на повышение цены, самое дешевое топливо в Южно-Сахалинске, по данным наблюдателей, можно было купить на АЗС "Карат":

  • АИ-92 – 45,5 рубля / литр;
  • АИ-95 – 46,5 рубля / литр;
  • АИ-98 – 50 рублей / литр;
  • ДТ – 51,81 рубля / литр.

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