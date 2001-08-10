Южно-Сахалинские заправки снова подняли цены на топливо
В Южно-Сахалинске продолжается рост цен на топливо. На минувшей неделе стоимость подняли сразу восемь АЗС, среди которых заправка с самым дешёвым бензином, сообщил Telegram-канал @sstoit.
На сумму от 50 копеек до 2,5 рубля стоимость увеличили АЗС "Альянс", "Атланта", "АТТЕ", "Деником-Сервис", "Дизель-Трейд", "Карат" и "СахЛидер". Оставить цены без изменения решили лишь управляющие "Змачинского" и "РН-Востокнефтепродукт". "Амрос" добавил рубль к стоимости АИ-92 и АИ-95, но сбросил рубль с дизтоплива.
"После четырех недель отсутствия появился 95-й бензин на АЗС "Деником-Сервис". Очень показательно насколько выросла цена на этот вид топлива за прошедший месяц", - сообщили в Telegram-канале @sstoit.
Несмотря на повышение цены, самое дешевое топливо в Южно-Сахалинске, по данным наблюдателей, можно было купить на АЗС "Карат":
- АИ-92 – 45,5 рубля / литр;
- АИ-95 – 46,5 рубля / литр;
- АИ-98 – 50 рублей / литр;
- ДТ – 51,81 рубля / литр.
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