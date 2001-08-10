Сахалинскому поисково-спасательному отряду «СОВА» передали необходимое для работы снаряжение и оборудование. Руководителю объединения Евгении Тучковой вручили палатку-шатер, которая упростит волонтерам выполнение задач в дождливую и ветреную погоду. Кроме того, теперь у организации появился цветной принтер формата А3 с полугодовым запасом краски и бумаги. Техника нужна для печати топографических карт, ориентировок и документов. Ранее просьбу о приобретении нового оборудования представители отряда озвучили на встрече с губернатором Валерием Лимаренко.

– Надеемся, что наше сотрудничество принесет пользу людям, которые оказались в беде. Мы искренне ценим непростой труд волонтеров и хотим, чтобы вы, работая в сложных условиях, чувствовали себя максимально комфортно. Также мы помним, что отряд нуждается в офисном помещении. Оно уже подобрано. Осталось только урегулировать несколько юридических вопросов, – отметил первый заместитель губернатора области – руководитель администрации губернатора и правительства островного региона Сергей Байдаков.

Руководитель отряда «СОВА» Евгения Тучкова выразила слова благодарности и рассказала о планах по расширению объединения.

– До недавнего времени в организации было 50 человек. Сейчас к нашим рядам захотели примкнуть еще 35 сахалинцев. Они проходят специальное обучение. Причем мы даже не объявляли набор. Это люди, которые участвовали в поисках Виктории Тепляковой, – рассказала глава волонтерского объединения.

Отметим, поисково-спасательный отряд «СОВА» работает в островном регионе уже пять лет, взаимодействуя с сотрудниками МЧС и силовыми структурами.