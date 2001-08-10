Всероссийские проверочные работы для школьников проведут осенью

Роскомнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ (ВПР). Для учеников 5-9 классов. Они состоятся с 14 сентября по 12 октября. Более точную дату школы могут определить сами, сообщается на сайте Минобра.

Для 5-8 классов проверочные работы обязательны, а в 9 классах проводятся по решению школы. Задания для каждой школы формируются индивидуально из общего банка ВПР.

В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как коронавирус перевёл школы на дистанционный режим обучения. В 4-8 классах их устроить не успели, поэтому перенесли на осень.

Как ранее сообщали в сахалинском министерстве образования, результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать.