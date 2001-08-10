Фарш для «крабовых палочек» будут производить на Курилах
Фарша "сурими" - главную составляющую "крабовых палочек" - будет производить крупнейший рыбоперерабатывающий завод Курильских островов. Первую партию оборудования на предприятии ждут в сентябре. На эти цели сахалинский бюджет выделил 250 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.
- Группа наших компаний также расширяет производство кормовой муки и рыбьего жира. Закупили большой завод, скоро он к нам прибудет. Мы уже ведем стройку здания под него. Будем перерабатывать до 500 тонн сырца в сутки, - отметил директор филиала ЗАО "Курильский рыбак" Олег Мазур.
250 миллионов рублей из областного бюджета возместили часть затрат предприятия на строительство рыбоперерабатывающего завода.
- ЗАО "Курильский рыбак" - один из крупнейших производителей рыбной продукции на островах. Торговая марка предприятия известна не только в России, но и во многих других странах, - рассказала и.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Олеся Давыдова. - Увеличение общего вылова и переработки морепродуктов предприятием позволило создать на Шикотане новые рабочие места, увеличить поступление налогов в бюджет и расширить ассортимент продукции, поставляемой на российский рынок.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
- 16:42 4 Августа 3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе
17:12 4 Августа Сахалинцы могут помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу
- 17:12 5 Августа Профильные министерства и банки поддержали инициативу «Единой России» о защите гарантированного минимального дохода должника от взыскания
- 16:32 17 Июля Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году
12:04 13 Июля Без холодной воды почти на сутки останется часть Южно-Сахалинска
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
10:42 13 Июля Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством незнакомой женщине, ищут на Сахалине
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?