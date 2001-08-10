Фарш для «крабовых палочек» будут производить на Курилах

Фарша "сурими" - главную составляющую "крабовых палочек" - будет производить крупнейший рыбоперерабатывающий завод Курильских островов. Первую партию оборудования на предприятии ждут в сентябре. На эти цели сахалинский бюджет выделил 250 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

- Группа наших компаний также расширяет производство кормовой муки и рыбьего жира. Закупили большой завод, скоро он к нам прибудет. Мы уже ведем стройку здания под него. Будем перерабатывать до 500 тонн сырца в сутки, - отметил директор филиала ЗАО "Курильский рыбак" Олег Мазур.

250 миллионов рублей из областного бюджета возместили часть затрат предприятия на строительство рыбоперерабатывающего завода.

- ЗАО "Курильский рыбак" - один из крупнейших производителей рыбной продукции на островах. Торговая марка предприятия известна не только в России, но и во многих других странах, - рассказала и.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Олеся Давыдова. - Увеличение общего вылова и переработки морепродуктов предприятием позволило создать на Шикотане новые рабочие места, увеличить поступление налогов в бюджет и расширить ассортимент продукции, поставляемой на российский рынок.