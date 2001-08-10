Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2020
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пункт сбора помощи погорельцам организовали в Южно-Сахалинске

Пункт сбора помощи погорельцам организовали в Южно-Сахалинске
Пункт сбора помощи семье с двумя детьми, пострадавшей при пожаре в одном из садоводческих товариществ, организовали в Южно-Сахалинске. 
 
Желающие могут поделиться одеждой и другими вещами, которые нужны для жизни:
 
  • для мальчиков 2 и 16 лет: рост – 104, обувь – 26 и одежда – 44-46 размеры, обувь – 43,
  • женская одежда: размер – 48, обувь – 39,
  • мужская: размер – 50, обувь – 42.  
Пункт сбора расположен по адресу: проспект Мира, 88 (отдельный вход с южной стороны здания). Телефон:  +7(4242)49 06 88
 
Помощь принимают с понедельника по пятницу, с 10 до 18 часов.

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