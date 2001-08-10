Южносахащинйам предлагают присоединиться к уборке реки Рогатки
В Южно-Сахалинске стартовал проект "Чистая страна", инициированный неравнодушными горожанами. На первом этапе в активную реализацию включились порядка 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Координатором проекта выступил южносахалинец Дмитрий Бабий. Весной этого года он подал заявку на предоставление муниципального гранта в форме субсидий "Мы и наш город" и стал победителем. На полученное финансирование закупили необходимый инвентарь, распечатали баннер с контактной информацией и призывом присоединиться к экологической акции. Первой локацией активистов в минувшие выходные стала прилегающая территория реки Уюновка. На участке от ул. Украинской, 1 до ул. Карьерной, 49 волонтеры очистили берег и русло реки. Всего убрали около 300 метров. В организации экосубботника также принял участие депутат городской думы Южно-Сахалинска Сергей Дубов.
- Река Уюновка - популярное место отдыха для жителей улиц Украинской и Карьерной, береговая территория пользуется большим спросом. Здесь постоянно отдыхают люди с детьми, некоторые рыбачат, проводят пикники, но не все убирают за собой, постепенно берег замусоривается, - отметил Сергей Дубов.
15 августа актив проекта "Чистая страна" планирует выйти на уборку реки Рогатка на участке ниже проспекта Мира. Сбор участников в 10.00.
- Массовые субботники у нас запланированы до конца сентября. При наличии погоды и активистов мы продлим практику проведения экологических акций дальше, - рассказал координатор проекта Дмитрий Бабий. - Я благодарен всем неравнодушным горожанам, кто уже откликнулся на участие в проекте "Чистая страна", и призываю всех присоединиться к движению эковолонтеров. Вместе мы сможем сделать наш остров чище!
Принять участие в экологическом проекте может любой желающий. Организаторы готовы выслушать предложения жителей по выбору мест, для этого ведется активная работа в социальных сетях. Узнать всю информацию о предстоящих точках уборки и помочь городу преобразиться можно по телефону Дмитрия 89146430027.
Как отметила ведущий советник департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска Татьяна Первухина, благодаря конкурсу социальных проектов "Мы и наш город" реализовать свои инициативы в этом году будут 13 соискателей. Общая сумма грантов - более 2,5 млн рублей. Отметим, за годы существования конкурса было профинансировано более 300 социально значимых проектов в области образования, патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья, культуры, спорта, защиты окружающей среды. Следующий конкурс объявят в январе 2021 года.
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