50 сахалинских одиноких стариков и инвалидов устроили в приёмные семьи
В Сахалинской области создали уже 50 приёмных семей для одиноких пожилых людей и инвалидов. Проект реализуется в регионе с 2015 года и предусматривает комплексную систему поддержки граждан старшего поколения. Приёмным семьям, которые заботятся о пенсионерах и инвалидах, выделяется ежемесячная финансовая помощь в размере от 15 до 20 тысяч рублей. В текущем году на данную меру поддержки в областном бюджете предусмотрено около 9 миллионов рублей, сообщили в правительстве островного региона.
- Приёмная семья является хорошей альтернативой домам престарелых или инвалидов. Здесь старики могут ощутить себя частью семейства. О них заботятся: покупают продукты, помогают в уборке, готовят обеды, - пояснила начальник отдела развития мер соцподдержки министерства социальной защиты Сахалинской области Виктория Автухова.
Больше всего приёмных семей для пожилых людей и инвалидов создали в Южно-Сахалинске, Анивском, Невельском, Корсаковском, Поронайском и Углегорском районах.
Жительница областного центра Наталья Кукушкина приняла в свою семью отца лучшей подруги детства. Виталий Егоров остался в городе один, женщина предложила ему помощь в уходе.
- Прогулки, покупки, решение жилищных вопросов - это все она делает. К окулисту собираемся, Наташа поможет мне талончик взять. Я могу назвать ее флагманом по-морскому, ну или ведущей, если по-авиационному, - тепло отозвался о члене своей приёмной семьи Виталий Григорьевич.
Сахалинцам и курильчанам, нуждающимся в приёмной семье, а также желающим создать такую семью, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Напомним, что мера социальной поддержки включена в национальный проект "Демография".
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