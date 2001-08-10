Онлайн-триатлон пройдёт в Аниве

Триатлон на спринтерской дистанции состоится в Аниве 16 августа. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участникам соревнований предстоит преодолеть три этапа: 0,75 км вплавь, 20 км проехать на велосипеде и завершить спринт бегом на дистанцию 5 км. Лимит прохождения всей дистанции – 3 часа. Участвовать в триатлоне может любой желающий старше 18 лет.

Как сообщили в областном министерстве спорта, в связи с эпидемиологической ситуацией организаторы проведут раздельный старт. По окончании этапов гонки участники самостоятельно зафиксируют результат при помощи приложений: Strava и Garmin connect. Фото или скриншот с определением местоположения, времени и маршрутом необходимо будет разместить в Instagram.

Все участники получат памятные призы мероприятия. Уточнить подробности можно по телефону 8(42435)40517.