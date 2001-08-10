В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту улицы Комсомольской. В рамках первого этапа предстоит реконструировать 700-метровый участок от проспекта Победы до моста через ручей Пригородный. Сейчас дорожники ведут подготовительные работы – на отрезке оборудовали временный объезд переправы, старый мост демонтируют в ближайшее время.

– К сносу старых конструкций приступим после решения всех нюансов по перекладке подземных электрокабелей. Ориентировочные сроки — середина августа. На этой неделе заасфальтируем временный объезд и откроем его для движения, – рассказал начальник участка работ Александр Хегай.

Работы будут проводиться не только на переправе. Планируется, что подрядчик ООО СКФ «Спецстрой» в 2020 году выполнит устройство ливневой канализации и переустройство инженерных сетей.

– Дорога будет ремонтироваться участками, с временными ограничениями движения по полосам. Подобная схема организации проезда уже используется на улице Ленина, где проводят капитальный ремонт участка от заезда на ОТБ до ж/д путей. Подробная информация об ограничениях и времени будет размещена в СМИ дополнительно, – отметил инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Дмитрий Гельд.

Напомним, всего на первом этапе в проекте капитального ремонта улицы Комсомольской от проспекта Победы до улицы Пуркаева предстоит провести работы по переустройству и переносу инженерных сетей (водопровод, сети связи, кабельные линии), обустроить ливневую канализацию, наружное освещение, светофоры. Затем строители заасфальтируют проезжую часть, тротуары выложат брусчаткой. На отрезке оборудуют площадки для парковки и велодорожки. Полностью преобразить 700-метровый участок Комсомольской планируют до 1 сентября 2021 года.