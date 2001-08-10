В Южно-Сахалинске будут развивать инфраструктуру для электроавтомобилей
В Южно-Сахалинске будут развивать инфраструктуру для электроавтомобилей. Планы работы в этом направлении обсудили на заседании инвестиционного совета, который прошел в администрации Южно-Сахалинска.
На данный момент в Южно-Сахалинске открыты 3 электрозаправки. Они расположены в районе торгового центра «Сити-Молл», рядом с городским парком культуры и отдыха имени Гагарина и в планировочном районе Ново-Александровск. Сейчас электроавтомобили приобретают популярность среди жителей Южно-Сахалинск, на сегодняшний день в городе их зарегистрировано более 120. А по мнению экспертов в ближайшие годы количество подобного экотранспорта существенно увеличится.
На заседании был представлен инвестиционный проект по размещению электрических автозаправочных станций. Инициатор проекта — Антон Батюк, директор ООО «ТехТорг» рассказал о плюсах такого рода деятельности — так например подобные электрозаправки могут привлекать владельцев экотранспорта в торговые центры и другие коммерческие предприятия, на территории которых установлены данные станции подзарядки.
Со своей стороны администрация города совместно с Правительством Сахалинской области готовы оказывать поддержку развития данного направления, чтобы экологически чистого транспорта на улицах нашего города становилось больше. Об этом рассказали министр энергетики Сахалинской области Герман Тютюков и руководитель департамента экономического развития администрации города Павел Павленко. В рамках действующей программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» предусмотрены механизмы поддержки инициаторов проектов, которые готовы развивать данное направление. Среди них:
- Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Оно осуществляется на конкурсной основе в целях возмещения части произведенных и документально подтвержденных затрат заявителя на приобретение производственно-технологического оборудования. Предельный размер субсидии в течение финансового года составляет 90% фактически произведенных и документально подтвержденных затрат без учета НДС, но не более 2 миллионов рублей.
- Предоставления субсидий юридическим лицам, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат на приобретения оборудования. Здесь предельный размер субсидии на заявителя в течение финансового года составляет 50 процентов фактически произведенных и документально подтвержденных затрат без учета НДС.
Добавим, что по итогам встречи администрация Южно-Сахалинска дополнительно направит свои предложения в Правительство Сахалинской области для поддержки развития сети электрозаправочных станций.
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