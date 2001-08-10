В Тымовской ЦРБ заработал ангиограф. При помощи нового оборудования в районной больнице проведены первые высокотехнологичные медицинские манипуляции. Прооперированы два пациента. Диагностические коронарографии позволили медикам определиться с дальнейшей тактикой ведения пациентов. В дальнейшем высокотехнологическую помощь в учреждении смогут получить жители севера Сахалина.

Современная рентгенологическая установка предназначена для диагностики и оперативного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что позволяет в кратчайшие сроки оказывать помощь пациентам с острым коронарным синдромом, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом артерий нижних конечностей и другими заболеваниями. Высокотехнологичное оборудование с высокой точностью определяет характер патологии и помогает провести лечебное воздействие на сосуды сердца малоинвазивным способом – через прокол в бедренной артерии.

– Установка современного рентгенологического комплекса в северной части Сахалина – стратегически правильное решение, – отметил заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук. – Это позволит охватить высокотехнологичной помощью жителей отдаленных районов области. Мы продолжим наращивать доступность высокотехнологичной медпомощи населению – будем внедрять не только в областном центре, но и на периферии современные виды диагностики и лечения по другим медицинским профилям.

При установке нового оборудования в лечебном учреждении проведена большая реконструкция. Сделан ремонт в операционном блоке, реанимацию увеличили с 6 до 9 коек. Для работы на новом оборудовании два хирурга прошли обучение в Москве. Освоить новые технологии врачам Тымовской ЦРБ помогают осуществить опытные коллеги областной клинической больницы. Они ассистируют во время операций, дают полезные советы.

– Для нашей больницы – это знаковой событие, –уверена главный врач Тымовской ЦРБ Светлана Темникова. – Когда в организме происходит сосудистая катастрофа, важно, как можно скорее диагностировать патологию и приступить к лечению. Это не только поможет спасти жизни пациентов, но и сократить время на выздоровление и реабилитацию.

Инновационные технологии стали доступны жителям северной части острова благодаря региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение». На приобретение ангиографического комплекса было направлено 67 миллионов рублей, сообщили в правительстве Сахалинской области.