Власти Сахалина ведут переговоры с «Аэрофлотом» о возобновлении субсидированных полетов. По поручению губернатора Валерия Лимаренко министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области совместно с авиакомпанией обсудили пути выхода из создавшейся ситуации.

Напомним, крупнейший российский авиаперевозчик прекратил продажу субсидированных билетов в начале августа. Льготные перелеты стали недоступны на дальневосточных рейсах, в том числе и в Южно-Сахалинск. Авиакомпания пояснила, что прекращение продажи субсидированных билетов связано с полным освоением федеральных бюджетных средств, выделенных на субсидирование.

- Создавшаяся ситуация вызвала озабоченность у главы области. По его поручению мы провели ряд переговоров с руководством авиакомпании. Варианты найдены, если «Аэрофлот» примет наши предложения, то уже в течение следующей недели появится возможность возобновить продажу льготных билетов на Сахалин, - пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Льготные билеты смогут приобрести граждане младше 23-х лет, женщины после 55 лет и мужчины старше 60-ти лет, а также члены многодетных семей, инвалиды и сопровождающие их лица.