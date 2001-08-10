С приближением учебного года выросли цены на товары для школьников

В июле индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 102,6%.

Продовольственные товары за месяц подорожали незначительно (по сравнению с декабрем 2019 г. – на 3,8%), непродовольственные товары – на 0,6% (по сравнению с декабрем 2019 г. – на 1,5%), услуги – на 0,9% (по сравнению с декабрем 2019 г. – на 2,6%).

В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 15,4%, лук репчатый – на 12,7%, чеснок – на 7,3%, помидоры – на 6,1%, огурцы – на 3,1%.

Вместе с тем наблюдался рост цен на картофель - на 14,7%, апельсины - на 5,0%, виноград – на 4,4%, свеклу – на 3,4%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 1,3 - 1,4% стала дешевле рыба мороженная разделанная (кроме лососевых пород), охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород и неразделанная, на 1,0% - куры охлажденные и мороженые, филе рыбное, печень говяжья.

Рост цен отмечался практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего цены выросли на горох и фасоль (6,6%), крупу манную (4,6%), крупы овсяную и перловую (4,4%), крупу гречневую (2,6%), рис шлифованный (2,2%).

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 5,5% подорожала баранина на кости, на 3,2% - консервы рыбные, на 1,0 - 2,0% - перец черный (горошек), овощи натуральные консервированные, маринованные, говядина бескостная, икра лососевых рыб, масло оливковое, чай зеленый, кофе натуральный в зернах, консервы мясные, кетчуп, майонез.

В группе непродовольственных товаров выросли цены: на куртку женскую без утеплителя (ветровку) – на 13,3%, ювелирные изделия – на 9,0%, вату отечественную – на 7,9%, пасту зубную, порошок стиральный – на 2,8%, кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, колготки женские – на 2,0%, табачные изделия – на 1,3%.

Вместе с тем снизились цены на свежесрезанные цветы – на 9,0%, кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, туфли детские летние (сандалеты) – на 3,5%, холодильник двухкамерный – на 2,8%, компьютер персональный переносной (ноутбук) – на 1,4%.

С приближением нового учебного года был зафиксирован рост цен на товары для школьников. Так, на 14,3% подорожала юбка для девочек из полушерстяных тканей, на 13,1% - ранец, рюкзак, на 3,9% - платье, костюм, сарафан для девочек, на 3,5% - сорочка верхняя для мальчиков, на 2,4% - костюм спортивный, на 2,3% - авторучка, на 1,7% - альбом для рисования.

Средние цены дизельного топлива выросли за месяц на 0,8% и составили в среднем 57,01 рубля за литр. Бензин автомобильный стал дороже на 2,0% (52,17 рубля за литр), в том числе бензин автомобильный марки АИ-98 – на 3,4% (56,42 рубля за литр), марки АИ-95 - на 2,2% (52,55 рубля за литр), марки АИ-92 – на 1,0% (49,75 рубля за литр).

В июле 2020 г. на годовые темпы инфляции оказало влияние индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, услуги по снабжению электроэнергией подорожали на 3,8%, тариф на электроэнергию для населения составил 440 рублей за 100 кВт.ч. В группе коммунальные услуги на 3,9% подорожали тарифы за обращение с твердыми коммунальными отходами (72,73 рубля с человека), отопление (2184,86 рубля за Гкал), горячее водоснабжение (154,87 рубля за м3), на 2,8% - водоснабжение холодное и водоотведение (62,18 рубля за м3), на 1,7% - газ сетевой с человека (234,08 рубля), на 1,3% - газ сетевой за м3 (4,63 рубля).

Кроме того, в группе услуг отмечается повышение цен на ветеринарные услуги (4,8%), медицинские услуги (2,2%), ремонт и пошив одежды (1,6%) услуги организатора проведения торжеств (1,5%).

Одновременно на 7,1% снизилась плата за пользование потребительским кредитом.

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце июля 2020 г. составляла 6800,76 рубля, за месяц рост составил 8,0% (к декабрю 2019 г. – 17,9%). Стоимость набора в Южно-Сахалинске – 6515,89 рубля (рост за месяц - 5,9%, к декабрю 2019 г. – 16,1%), Корсакове – 6892,28 рубля (рост за месяц – 10,9%, к декабрю 2019 г. – 20,8%), Поронайске – 7067,10 рубля (рост за месяц – 13,5%, к декабрю 2019 г. – 28,1%), Охе – 7716,75 рубля (рост за месяц – 8,3%, к декабрю 2019 г. – 13,2%).