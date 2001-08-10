В Корсакове до конца октября отремонтируют 13 дворов
В Корсакове до конца октября отремонтируют 13 дворов. Масштабные работы по капитальному ремонту и благоустройству придомовых территорий ведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Для этих целей из областного бюджета выделено более 137 миллионов рублей, еще почти 15 миллионов – из местной казны.
Самый масштабный в этом году проект преображения городского пространства реализуют на улице Матросова. Здесь благоустраивают территорию сразу четырех домов: Матросова, 38, 40, 40а и Окружная, 126. Рабочие уже установили бордюрный камень, проезды готовят к асфальтированию, а в одном из дворов заканчивается укладка тротуарной плитки. Впереди – озеленение, установка детской игровой площадки и малых архитектурных форм.
– Этих изменений мы ждали давно. В этом году три раза собирались с жильцами, обсуждали проект, вносили изменения. Мы попросили сохранить наши деревья и предусмотреть стоянку для машин. Пока никаких проблем не возникает, нас слушают и слышат, - рассказала жительница дома № 38 по улице Матросова Надежда Водницкая.
Согласование дизайн-проекта с жителями – обязательное условие реализации программы «Формирование современной городской среды». Кроме того, «народный контроль» продолжается во время самого ремонта, вплоть до принятия уже готового объекта.
Рады глобальным изменениям во дворе и жители дома по улице Зеленой, 9, где работами охвачен не только периметр территории, но и проезд выше. Для безопасности водителей здесь установили дорожное ограждение, которое органично впишется и после завершения работ.
– Делают хорошо. Я живу в этом доме 26 лет и такого объема работ ни разу не видел. На все просьбы и замечания строители реагируют адекватно. Да и они к нам иногда обращаются, например, когда нужно освободить двор от машин. В общем, живем в согласии, – отметил житель Корсакова Валерий Каланча.
Продолжаются работы и во дворе по улице Лермонтова, 4. Проект благоустройства здесь распространяется на пристроенное к дому отделение «Почты России». Планом предусмотрен тротуар из брусчатки и небольшая парковка. Тем временем, в самом дворе сейчас оборудуют площадку для разворота спецтехники. Для этого под склоном вдоль новой подпорной стены будет отсыпано 300 кубометров грунта, а затем уложат асфальт. Таким образом, новая площадка практически сравняется с дворовым проездом.
– Для нас важно комплексно подходить к вопросу благоустройства. При разработке дизайн-проектов реализуются пожелания и идеи жителей уже с учетом всех строительных норм и требований. Мы стараемся предусмотреть всё, что необходимо для комфортного проживания, – прокомментировал заместитель руководителя корсаковского управления капитального строительства Алексей Устинов.
Капитальный ремонт сейчас ведут во дворах домов по улицам Матросова, 38, 40, 40а; Окружная, 126; Зеленая, 3, 9; Лермонтова, 4; Калинина, 11; Гвардейская, 1, 95, 97; Корсаковская, 144, 146. Все работы по контракту должны завершить до 31 октября этого года, сообщили в правительстве Сахалинской области.
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