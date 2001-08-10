Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2020
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15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд по улице Ленина между улицами Украинской и Саранской закроют на ночь

Сквозной проезд по улице Ленина между улицами Украинской и Саранской закроют на ночь

Сквозной проезд по ул. Ленина закроют для движения транспорта в ночь на среду. Ограничения продлятся с 23:00 12 августа до 6:00 13 августа. 

За время действия ограничений подрядной организации предстоит провести работы по перекладке теплотрассы. Ремонт идет в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до оптово-торговой базы. 

"В случае быстрого выполнения работ ограничения снимут раньше. Объезд ремонтируемого участка осуществляется через улицу Центральную и Переселенческий переулок", - отметили в пресс-службе мэрии областного центра.

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