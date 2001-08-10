В Северо-Курильске открыли новый рыбоперерабатывающий завод
В Северо-Курильске открыли новый рыбоперерабатывающий завод.Производственные мощности созданы по программе инвестквот. На заводе будут производить свежемороженую рыбопродукцию: филе, печень и икру трески, разделанные камбалу, палтус, навагу, макрурус.
Мощности позволяют перерабатывать 150 тонн сырья в сутки. Производственные линии работают на базе самого современного оборудования хорошо известной рыбопромышленникам немецкой компании BAADER. При этом изначально заложена возможность увеличения производственной мощности и расширения ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.
– Ограничения, связанные с пандемией, внесли определенные коррективы в организацию доставки строителей, монтажников, наладчиков оборудования. Впрочем, возникающие трудности удалось оперативно решить благодаря активному участию Минвостокразвития, Росрыболовства, Роспотребнадзора, правительства Сахалинской области, – рассказал генеральный директор ООО «Алаид» Максим Вилисов. – Минпромторг России сейчас проводит проверку соблюдения условий реализации инвестиционного проекта и выполнения требований к объектам инвестиций, по результату которой будет принято решение о распределении нашей компании доли инвестквот на 2021 год, – добавил руководитель предприятия.
Завод ориентирован не только на производство свежемороженой рыбопродукции, но и субпродуктов – рыбной муки и жира. Высокотехнологичная рыбомучная установка производства датской компании «Oestergaard A/S» способна перерабатывать до 60 тонн сырья в сутки.
– Открытие нового производства позволило увеличить количество рабочих мест в районе. А это не только стабильная занятость местных жителей, но и дополнительные налоговые поступления. Напомню также, что компания может рассчитывать на возмещение части затраченных средств в ходе реализации инвестиционного проекта. Для этого предприятию необходимо направить в наш адрес пакет соответствующих документов, – прокомментировал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
Отметим, предприятия рыбной отрасли являются основой экономики Северо-Курильского района, обеспечивая около 70 процентов рабочих мест и примерно такую же долю собственных доходов муниципального бюджета.
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