Независимые АЗС Сахалина обратились в ФАС с просьбой оценить рост оптовых цен на 95-й и 98-й бензины
Независимые розничные операторы АЗС обратились в Сахалинское управление ФАС России с просьбой разобраться в ситуации с ростом оптовых цен на бензин Аи-95 и Аи-98 в регионе, сообщил "Интерфаксу" временно исполняющий обязанности руководителя УФАС региона Роман Прохоров.
По словам Прохорова, специалисты запросили информацию у ООО "РН-Востокнефтепродукт". Ответ управление ожидает в ближайшие дни.
При этом антимонопольщики не фиксируют дефицита топлива в островном регионе. "До настоящего времени признаков нарушения антимонопольного законодательства здесь не установлено", - цитирует "Интерфакс" ответ УФАС. Той же позиции придерживается и региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Издание отмечает, что ранее независимые АЗС заключали прямые договоры с "РН-Востокнефтепродуктом" и забирали топливо на нефтебазе компании в Корсакове. В июле "РН-Востокнефтепродукт" прекратила отгрузку бензина частным АЗС, сообщив, что его нет в наличии, а затем разослала письмо с предложением покупать топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). На бирже оптовые цены гораздо выше, чем на заправках Сахалина, таким образом, частные АЗС вынуждены торговать бензином на бензоколонках себе в убыток.
Сегодня ASTV.RU сообщало, что за год литр АИ-95 на АЗС Южно-Сахалинска подорожал на сумму от 2,5 до 12 рублей. Стоимость топлива для островитян остаётся по-прежнему высокой и продолжает расти.
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