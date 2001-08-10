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16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Юных сахалинцев приглашают покататься на роликовых коньках
Открытая тренировка по роликовым конькам для детей от 3-х лет от спортивного клуба «Неваляшка» остоится на средней станции СТК «Горный воздух»15 августа в 10:30
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Ролики будут выдавать.
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Немного полезной информации о роликовых коньках:
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* Благодаря неторопливым прогулкам нормализуется работа сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Сосуды приходят в необходимый тонус.
* Укрепляются ноги, поясница, ягодицы, бедра и голеностоп.
* Благодаря необходимости контролировать равновесие и баланс тренируются свойства вестибулярного аппарата и улучшается координация.
* Кроме того, выделяется гормон счастья эндорфин, который способствует поднятию настроения.
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