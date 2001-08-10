Сахалинских учеников в сентябре примут четыре новые школы. Образовательные учреждения в Южно-Сахалинске и Корсакове возведены в рамках нацпроекта «Образование». Во всех построенных школах занятия будут идти в одну смену.

К приему учащихся готовится новая школа в Дальнем, рассчитанная на 550 мест. Её строительство завершено в конце июня. Также в областном центре уже возведён дополнительный корпус на 480 мест к СОШ № 6. В новом здании разместятся школьники начального звена. К основному зданию школы дополнительно пристраивается новый пищеблок с обеденным залом на 430 посадочных мест. К приему учеников готовится новая специализированная школа в Луговом, рассчитанная на 260 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще 330 учеников встретит школа № 3 в Корсакове.

– В современной школе должны быть созданы все условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Уверена, что нацпроект, инициированный президентом Владимиром Путиным, даст нашим детям не только возможность учиться в новых школах, пользуясь при этом самым современным оборудованием, но и позволит вывести систему образования на новый и более качественный уровень, – отметила министр образования региона Анастасия Киктева.

Сегодня на островах строится еще девять объектов образования – в Северо-Курильске, Курильске, Ногликах, Шахтерске, Смирных, Макарове, селах Рейдово Курильского района, Головнино Южно-Курильского района и Кировское Тымовского района. В перспективе на Сахалине и Курилах планируется построить 26 новых современных школ.

Вместе с тем, в рамках нацпроекта в Сахалинской области продолжается строительство дошкольных учреждений. Осенью этого года современный детский сад распахнет свои двери для малышей в селе Ильинское Томаринского района. Потребность здесь существовала давно. Долгое время на базе местной школы для дошколят была организована группа по присмотру и уходу. Нехватка мест возникала по мере увеличения рождаемости. Новый детсад для 110 малышей полностью решит вопрос доступности дошкольного образования в селе. В ближайшие два года в регионе построят еще пять дошкольных учреждений – это дополнительные места для 700 юных островитян.