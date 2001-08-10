Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно ограничат холодное водоснабжение, сообщили в администрации областного центра.

Из-за ремонта водопровода 12 августа с 10:00 до 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Ленина, 3-77, 4-76;
  • пер. Станционный;
  • пер. Мостовой;
  • пер. Путевой;
  • пер. Дорожный;
  • пер. Восточный;
  • пер. Мебельный.

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