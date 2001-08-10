Центр амбулаторной онкологической помощи открылся В Поронайске

В Поронайске открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Структурное подразделение Поронайской ЦРБ заработало в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Здесь будут проводить химиотерапию и наблюдать за пациентами. Раньше такую помощь можно было получить только в областном онкодиспансере.

Житель Поронайска Владимир Козлов пришел к открытию одним из первых. Мужчине важно попасть не на праздничную церемонию, а на медицинскую процедуру.

– В 2018 году пошел сдавать комиссию на права, пока сидел в очереди, решил заодно рентген пройти. А мне и говорят, у вас пятно в легких. С тех пор лечусь. Сделали операцию, прошел 4 химиотерапии, одну лучевую терапию. Все – в Южно-Сахалинске. А теперь можно здесь лечиться, – поделился Владимир.

Лечиться в центре амбулаторной помощи могут пациенты, которым достаточно таблетированных форм химиотерапии. В более сложных случаях, когда может понадобиться комплексное лечение, коррекция лечебного курса или возможны индивидуальные реакции организма, больные по-прежнему будут направляться в онкодиспансер, под углубленное наблюдение. В Поронайском ЦАОПе будут принимать не только местных пациентов, но и из Макаровского, Тымовского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Углегорского районов.

– Готовились к открытию центра в течение года, приобрели дополнительное оборудование – гастроскоп, колоноскоп. Установили специальные кушетки, приспособленные именно для пациентов, проходящих химиотерапию, а также шприцевые дозаторы, ламинарный шкаф для разведения препаратов, – рассказала и.о. главного врача Поронайской ЦРБ Людмила Куимова.

– Центр полностью соответствует стандартам оказания профильной помощи. Первый такой ЦАОП открылся на базе онкодиспансера, он показал свою эффективность. Его открытие позволило разгрузить учреждение – сейчас нет очередей в круглосуточный стационар, прием первичных пациентов проводится без талонов, – прокомментировал главный внештатный онколог минздрава Сахалинской области, главный врач областного онкодиспансера Сергей Старцев.

Сейчас прием в структурном подразделении Поронайской ЦРБ ведут два врача-онколога. В планах – пригласить еще одного специалиста.

Как отметили в минздраве Сахалинской области, такой же центр в этом году будет открыт в Охе.