Центр амбулаторной онкологической помощи открылся В Поронайске
В Поронайске открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Структурное подразделение Поронайской ЦРБ заработало в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Здесь будут проводить химиотерапию и наблюдать за пациентами. Раньше такую помощь можно было получить только в областном онкодиспансере.
Житель Поронайска Владимир Козлов пришел к открытию одним из первых. Мужчине важно попасть не на праздничную церемонию, а на медицинскую процедуру.
– В 2018 году пошел сдавать комиссию на права, пока сидел в очереди, решил заодно рентген пройти. А мне и говорят, у вас пятно в легких. С тех пор лечусь. Сделали операцию, прошел 4 химиотерапии, одну лучевую терапию. Все – в Южно-Сахалинске. А теперь можно здесь лечиться, – поделился Владимир.
Лечиться в центре амбулаторной помощи могут пациенты, которым достаточно таблетированных форм химиотерапии. В более сложных случаях, когда может понадобиться комплексное лечение, коррекция лечебного курса или возможны индивидуальные реакции организма, больные по-прежнему будут направляться в онкодиспансер, под углубленное наблюдение. В Поронайском ЦАОПе будут принимать не только местных пациентов, но и из Макаровского, Тымовского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Углегорского районов.
– Готовились к открытию центра в течение года, приобрели дополнительное оборудование – гастроскоп, колоноскоп. Установили специальные кушетки, приспособленные именно для пациентов, проходящих химиотерапию, а также шприцевые дозаторы, ламинарный шкаф для разведения препаратов, – рассказала и.о. главного врача Поронайской ЦРБ Людмила Куимова.
– Центр полностью соответствует стандартам оказания профильной помощи. Первый такой ЦАОП открылся на базе онкодиспансера, он показал свою эффективность. Его открытие позволило разгрузить учреждение – сейчас нет очередей в круглосуточный стационар, прием первичных пациентов проводится без талонов, – прокомментировал главный внештатный онколог минздрава Сахалинской области, главный врач областного онкодиспансера Сергей Старцев.
Сейчас прием в структурном подразделении Поронайской ЦРБ ведут два врача-онколога. В планах – пригласить еще одного специалиста.
Как отметили в минздраве Сахалинской области, такой же центр в этом году будет открыт в Охе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
10:12 Сегодня На Сахалин прибыло оружие и обмундирование для масштабной военно-исторической реконструкции
10:42 Сегодня Центр амбулаторной онкологической помощи открылся В Поронайске
- 11:32 Сегодня Сахалинцы онлайн могут определить, в каком магазине дешевле купить продукты
- 17:12 5 Августа Профильные министерства и банки поддержали инициативу «Единой России» о защите гарантированного минимального дохода должника от взыскания
13:12 6 Августа Всероссийская акция «Ночь кино» в пятый раз пройдет на Сахалине
16:12 6 Августа Сильные дожди пройдут в 8-ми районах Сахалина
17:12 6 Августа Воду отключат сегодня ночью в нескольких домах Южно-Сахалинска
- 16:32 17 Июля Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году
12:04 13 Июля Без холодной воды почти на сутки останется часть Южно-Сахалинска
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
10:42 13 Июля Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством незнакомой женщине, ищут на Сахалине
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?