Сахалинцы онлайн могут определить, в каком магазине дешевле купить продукты
Сахалинцы онлайн могут определить, в каком магазине дешевле купить продукты. Своеобразным «путеводителем» в поиске продуктов питания по самой низкой цене в населенных пунктах Сахалинской области сегодня является новая система мониторинга цен, которая доступна в сети «Интернет». Поисковый запрос данной системы достаточно прост, в строке поиска необходимо набрать слова сахмонитор.рф и перейти на сайт системы, которая позволяет визуализировать карту Сахалинской области, а также место нахождения торговых объектов и уровня цен на продовольственные товары в данных объектах.
Таким образом, не выходя из дома можно определить, где можно дешевле купить набор необходимых продуктов питания, путем выбора торгового объекта на карте, в том числе в ближайших магазинах по месту проживания.
Так, например, в районе магазина «Аист» в областном центре муку, мясо птицы и яйцо выгоднее купить в магазине «Народный» по минимальной цене 41 руб/кг, 180 руб/кг и 79 руб/десяток соответственно. Такие же продукты немного дороже в рядом расположенном магазине «Верный», но при этом здесь немного ниже минимальная цена свинины, молока 2,5% жирности и хлеба белого. Одна и та же цена в данных магазинах на рис и сахар.
Дешевле сахар, колбаса вареная, крупа гречневая, масло подсолнечное, молоко 2,5% жирности в магазине «Народный» в планировочном районе «Дальнее» в областном центре, но при этом минимальная цена свинины на кости и огурцов ниже в магазине «Соседи».
Выгоднее в магазине «Выбери сам» в г. Макарове купить сахар, творог, сметану, яйцо, и, например, крупу гречневую, такой набор из расчета цены за килограмм (десяток) можно приобрести за 1016,53 рубля, против 1061,07 рублей в магазине «Яна», но при этом в магазине «Яна» дешевле капуста, крупа манная, огурцы. На севере острова, например, в пгт. Ноглики, самые дешевые огурцы, помидоры и свинина реализуются в магазине «Олимпик» по цене 99 руб/кг, 145 руб/кг и 260 руб/кг соответственно. Также дешевле, чем в других магазинах, охваченных мониторингом с размещением цен на продукты на карте, здесь макароны в пачках по 400 грамм, куры. А в магазине «Визит» минимальная цена ниже на муку весовую, масло растительное, сахар.
В Охе самый низкий по стоимости набор продуктов питания, необходимых для приготовления плова, можно приобрести в магазине «Шанс». Такой набор из расчета стоимости за один килограмм лука, моркови, риса, свинины, масла растительного в данном магазине будет стоить 562 рубля, против 690 рублей за набор аналогичных продуктов в магазине «№34», экономия очевидна - 128 рублей. Самые дешевые огурцы и томаты реализуются в «северной» столице острова в магазинах «Оптовик» и «Лиана», цена реализации огурцов в данных магазинах 89 руб/кг и 90,5 руб/кг соответственно, томатов - 125 руб/кг и 122 руб/кг.
Сегодня на карте размещено 154 торговых объектов, в том числе 114 социальных магазинов, в которых социально значимые продукты питания реализуются с минимальными торговыми наценками.
На уровне всех муниципалитетов в настоящее время осуществляется работа по расширению перечня торговых объектов, включаемых в онлайн мониторинг, при этом, в целях облегчения поиска необходимого продукта по выгодной цене, система в дальнейшем будет совершенствоваться.
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