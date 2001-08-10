В Сахалинской области до конца года сделают доступными для инвалидов более 130 социальных объектов и жилых домов. Эта работа проводится по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках госпрограммы «Доступная среда». В областном бюджете на эти цели предусмотрено 34,4 миллиона рублей.

К примеру, завершились работы в Центре трудоустройства и досуга для молодых инвалидов. Здесь установили пандус, поручни, кнопки вызова сотрудников учреждения и навес от дождя и снега.

– В центре работают и проводят досуг ребята с инвалидностью, в том числе – маломобильные или колясочники. Естественно, для комфортного передвижения им нужен был удобный пандус. Теперь у учреждения он есть, – отметил специалист Центра молодежных инициатив Геннадий Финкельман.

Из-за отсутствия пандуса некоторые ребята не могли посещать Центр трудоустройства и досуга для молодых инвалидов. Одним из таких был Илья Леонтьев. Молодому человеку сложно самостоятельно подниматься по лестнице.

– Раньше было намного сложнее, потому что пандуса не было. Была только специальная решеточка. Мне помогали подняться мама или сотрудники центра. Сейчас я могу самостоятельно доходить до входа, – поделился впечатлениями Илья.

Отметим, также в рамках государственной программы «Доступная среда» на островах адаптируют входные группы жилых домов. Соответствующие заявки принимают в местных администрациях – их можно отправить письмом или на электронную почту муниципалитета.