Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2020
Сегодня 22:46
73,15|85,92|45,15
Путина 2020 года стала для сахалинцев худшей за 10 лет
12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

У сахалинского следкома появился новый руководитель

У сахалинского следкома появился новый руководитель

Указом президента РФ руководителем следственного комитета по Сахалинской области назначен полковник юстиции Базаров Бэликто Балдоржиевич.

Новый руководитель родился в 1977 году в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Республики Бурятия. В 2001 году окончил Уральскую Государственную юридическую академию.

С 2001 по 2008 годы работал в органах прокуратуры, отметили в пресс-службе следкома Сахалинской области. 

С 2009 по 2011 годы работал руководителем отдела процессуального контроля следственного комитета при прокуратуре РФ по Забайкальскому краю. С января по декабрь 2011 года замещал должность руководителя отдела процессуального контроля следственного комитета России по Забайкальскому краю.

С 2011 по 2012 годы замещал должность инспектора третьего зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами главного управления процессуального контроля следкома России.

С 2012 по 2017 год проходил службу в должности заместителя руководителя следственного комитета по Республике Тыва.

Приказом от 31.07.2017 назначен на должность заместителя руководителя следственного комитета по Тверской области. Приказом от 07.02.2020 назначен на должность первого заместителя руководителя.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?