У сахалинского следкома появился новый руководитель

Указом президента РФ руководителем следственного комитета по Сахалинской области назначен полковник юстиции Базаров Бэликто Балдоржиевич.

Новый руководитель родился в 1977 году в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Республики Бурятия. В 2001 году окончил Уральскую Государственную юридическую академию.

С 2001 по 2008 годы работал в органах прокуратуры, отметили в пресс-службе следкома Сахалинской области.

С 2009 по 2011 годы работал руководителем отдела процессуального контроля следственного комитета при прокуратуре РФ по Забайкальскому краю. С января по декабрь 2011 года замещал должность руководителя отдела процессуального контроля следственного комитета России по Забайкальскому краю.

С 2011 по 2012 годы замещал должность инспектора третьего зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами главного управления процессуального контроля следкома России.

С 2012 по 2017 год проходил службу в должности заместителя руководителя следственного комитета по Республике Тыва.

Приказом от 31.07.2017 назначен на должность заместителя руководителя следственного комитета по Тверской области. Приказом от 07.02.2020 назначен на должность первого заместителя руководителя.