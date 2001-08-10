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13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцы напишут “Диктант Победы”
3 сентября по всей России пройдёт патриотическая акция “Диктант Победы”. Проверить свои знания истории Великой Отечественной войны смогут все желающие. По всей стране и за рубежом будут работать 7500 площадок для проведения акции. 40 из них откроются на Сахалине и Курильских островах. Стать участником могут жители всех муниципальных образований региона.
Акция “Диктант Победы” проводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Его цель - напомнить молодым гражданам России о подвиге советского народа. Для проверки знаний для участников будут подготовлены 25 заданий о Великой Отечественной войне. В 2020 году в Сахалинской области к участию в акции присоединятся служащие Росгвардии.
По словам регионального координатора проекта "Историческая память" Виктории Кривошеевой, принять участие в акции смогут даже жители небольших курильских поселений.
“Для сахалинцев и курильчан особенно символично то, что “Диктант Победы” будет проводиться 3 сентября - в день 75-летия освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японской оккупации. Здесь на островах летом 1945 года шли ожесточённые бои. Среди нас ещё живут их непосредственные участники. Мы не вправе забывать о том, что они сделали для нашей страны, для нашего будущего”, - прокомментировала Виктория Кривошеева.
Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф, а также - в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Каждый участник акции получит электронный диплом. По согласованию с Минпросвещения высокие результаты, показанные на диктанте, будут засчитывать при поступлении в вузы.
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