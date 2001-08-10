Южносахалинцев приглашают на бесплатные спортивные тренировки
Южносахалинцев приглашают на бесплатные спортивные тренировки. Занятия по общей физической подготовке проходят на запасном поле стадиона «Спартак» в рамках регионального проекта «Социальный фитнес». Присоединиться к ним могут все желающие в возрасте от 18 до 55. При себе необходимо иметь справку об отсутствии медицинских противопоказани, сообщили в правительстве области.
Занятия организуют на базе футбольного клуба «Сахалин». В распоряжении участников проекта – спортивный инвентарь, комнаты для переодевания и душевые кабины. В хорошую погоду тренировки проходят на свежем воздухе, а во время дождя – в зале.
– Каждое занятие мы прорабатываем разные группы мышц, чтобы организм успевал восстановиться. Стандартная тренировка начинается с разминки на улице, после чего переходим в тренажерный зал, – рассказал тренер группы, мастер спорта по спортивной гимнастике Богдан Анфилогов. – Сегодня у нас нагрузка на ноги, пресс и растяжка. В силу того, что люди в группе разного возраста и физической подготовки, мы подбираем нагрузку для каждого индивидуально.
В планах у организаторов – набрать две группы по 15 участников. Сейчас тренировки посещают 6 человек, один из которых – 22-летний Дмитрий Ткачёв. Сахалинец узнал про занятия из социальных сетей и решил присоединиться.
– Раньше занимался спортивной гимнастикой. Программа несложная, но эффективная. Моя цель здесь – улучшить форму и здоровье, а также поддержать маму, которая посещает занятия вместе со мной, – рассказал участник проекта.
Занятия проходят каждый вторник и четверг в 18:30. Для записи необходимо звонить по телефону: 55-62-57.
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