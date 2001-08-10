Тихоокеанское
информационное агентство
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На Дальнем Востоке намерены внедрять лучшие технологические проекты со всей России

На Дальнем Востоке намерены внедрять лучшие технологические проекты со всей России

На Дальнем Востоке намерены внедрять лучшие технологические проекты со всей России. О проведении открытого отбора стартапов объявил Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Самые перспективные технологические проекты получат инвестиции в капитал на сумму до 500 миллионов рублей. При этом часть средств должна быть направлена на локализацию и развитие бизнеса на Дальнем Востоке.

Программа поиска и отбора #GoEast продлится не менее 3х месяцев. Принять участие в ней может любая технологическая компания с доказанной эффективностью и выручкой от 30 миллионов рублей (за последний год). Приоритетными выбраны 5 направлений разработок:

– IT (в том числе потребительские и финансовые сервисы, облачные технологии, технологии для комфортной городской среды и другое);

 –Технологии энергетики (в том числе альтернативная энергетика и источники энергии);

– Медицинские технологии и биотехнологии, включая технологии для агросектора;

– Промышленные технологии (в том числе автономный транспорт, робототехника, интернет вещей);

– Образовательные технологии.

Прием заявок в рамках отбора #GoEast продлится до 5 октября по ссылке.

Фонд совместно со сторонними экспертами в несколько этапов отберет до 5 самых сильных проектов, которые получат приглашение на структурирование инвестиционной сделки с ДФВТ. В ходе отбора, проекты с помощью Фонда разработают бизнес-план по интеграции своих решений и технологий на Дальнем Востоке. В рамках #GoEast пройдет также серия встреч и вебинаров, где участники смогут узнать о возможностях для технологического предпринимательства на Дальнем Востоке.

– Главная задача властей и институтов развития — привлекать инвестиции, развивать экономику Дальнего Востока, поддерживать отрасли и стимулировать создание высокотехнологичных производств, — отметил вице-премьер — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. — Это значит — нужно помогать инвесторам, создавать условия, чтобы запускались и успешно реализовывались новые инвестиционные проекты в том числе в сфере высоких технологий.

– На Дальнем Востоке идет системная работа по созданию комфортной среды для ведения бизнеса. Это уже действующие налоговые льготы и неналоговые преференции, которые может получить компания, открывающая новое производство в регионе, а также новые меры поддержки высокотехнологичного бизнеса, которые сейчас разрабатываются в рамках нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. Технологическое развитие региона — важная задача, для решения которой требуется наличие прорывных идей и участие лучших специалистов, которые эти идеи смогут реализовать. Поэтому мы готовы оказать содействие перспективным компаниям, которые заинтересованы в применении и развитии своих разработок на Дальнем Востоке, будь то дальневосточные проекты или проекты из любой другой части нашей страны, — прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

– #GoEast — это инициатива Фонда, направленная на поиск перспективных проектов для финансирования и последующего развития на Дальнем Востоке, с одной стороны, с другой — это еще и способ рассказать молодым предпринимателям о возможностях региона для технологического бизнеса. Диапазон инвестиций Фонда в один проект составляет от 50 до 500 миллионов рублей. Компании, которые успешно пройдут отбор #GoEast и подготовят вместе с нами бизнес-план развития в регионе, могут рассчитывать на финансирование в этом объёме в зависимости от инвестиционных потребностей на реализацию планов, — прокомментировал генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов.

В рамках #GoEast уже идет работа по подбору проектов с технопарками, инновационными центрами и акселераторами, в том числе со «Сколково», Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Generation S и другими.

Отметим, Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года согласно поручениям президента РФ Владимира Путина и вице-премьера — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с целью развития на Дальнем Востоке высокотехнологичного бизнеса. Объем фонда — 5 миллиардов рублей. Инвесторами являются Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ВЭБ.РФ), РОСНАНО и РВК.

Фонд инвестирует в IT, промышленные технологии, альтернативную энергетику, робототехнику, сервисы «умных городов» и биотехнологии. Среди проектов фонда — дальневосточные IT-компании «Визитек» и «Хотлид», крупнейший в России производитель сервисных человекоподобных роботов «Промобот», производитель суперконденсаторов Titan Power и компания Cinemood, российский производитель портативных диапроекторов.

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