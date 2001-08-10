На Дальнем Востоке намерены внедрять лучшие технологические проекты со всей России. О проведении открытого отбора стартапов объявил Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Самые перспективные технологические проекты получат инвестиции в капитал на сумму до 500 миллионов рублей. При этом часть средств должна быть направлена на локализацию и развитие бизнеса на Дальнем Востоке.

Программа поиска и отбора #GoEast продлится не менее 3х месяцев. Принять участие в ней может любая технологическая компания с доказанной эффективностью и выручкой от 30 миллионов рублей (за последний год). Приоритетными выбраны 5 направлений разработок:

– IT (в том числе потребительские и финансовые сервисы, облачные технологии, технологии для комфортной городской среды и другое);

–Технологии энергетики (в том числе альтернативная энергетика и источники энергии);

– Медицинские технологии и биотехнологии, включая технологии для агросектора;

– Промышленные технологии (в том числе автономный транспорт, робототехника, интернет вещей);

– Образовательные технологии.

Прием заявок в рамках отбора #GoEast продлится до 5 октября по ссылке.

Фонд совместно со сторонними экспертами в несколько этапов отберет до 5 самых сильных проектов, которые получат приглашение на структурирование инвестиционной сделки с ДФВТ. В ходе отбора, проекты с помощью Фонда разработают бизнес-план по интеграции своих решений и технологий на Дальнем Востоке. В рамках #GoEast пройдет также серия встреч и вебинаров, где участники смогут узнать о возможностях для технологического предпринимательства на Дальнем Востоке.

– Главная задача властей и институтов развития — привлекать инвестиции, развивать экономику Дальнего Востока, поддерживать отрасли и стимулировать создание высокотехнологичных производств, — отметил вице-премьер — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. — Это значит — нужно помогать инвесторам, создавать условия, чтобы запускались и успешно реализовывались новые инвестиционные проекты в том числе в сфере высоких технологий.

– На Дальнем Востоке идет системная работа по созданию комфортной среды для ведения бизнеса. Это уже действующие налоговые льготы и неналоговые преференции, которые может получить компания, открывающая новое производство в регионе, а также новые меры поддержки высокотехнологичного бизнеса, которые сейчас разрабатываются в рамках нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. Технологическое развитие региона — важная задача, для решения которой требуется наличие прорывных идей и участие лучших специалистов, которые эти идеи смогут реализовать. Поэтому мы готовы оказать содействие перспективным компаниям, которые заинтересованы в применении и развитии своих разработок на Дальнем Востоке, будь то дальневосточные проекты или проекты из любой другой части нашей страны, — прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

– #GoEast — это инициатива Фонда, направленная на поиск перспективных проектов для финансирования и последующего развития на Дальнем Востоке, с одной стороны, с другой — это еще и способ рассказать молодым предпринимателям о возможностях региона для технологического бизнеса. Диапазон инвестиций Фонда в один проект составляет от 50 до 500 миллионов рублей. Компании, которые успешно пройдут отбор #GoEast и подготовят вместе с нами бизнес-план развития в регионе, могут рассчитывать на финансирование в этом объёме в зависимости от инвестиционных потребностей на реализацию планов, — прокомментировал генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов.

В рамках #GoEast уже идет работа по подбору проектов с технопарками, инновационными центрами и акселераторами, в том числе со «Сколково», Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Generation S и другими.

Отметим, Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года согласно поручениям президента РФ Владимира Путина и вице-премьера — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с целью развития на Дальнем Востоке высокотехнологичного бизнеса. Объем фонда — 5 миллиардов рублей. Инвесторами являются Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ВЭБ.РФ), РОСНАНО и РВК.

Фонд инвестирует в IT, промышленные технологии, альтернативную энергетику, робототехнику, сервисы «умных городов» и биотехнологии. Среди проектов фонда — дальневосточные IT-компании «Визитек» и «Хотлид», крупнейший в России производитель сервисных человекоподобных роботов «Промобот», производитель суперконденсаторов Titan Power и компания Cinemood, российский производитель портативных диапроекторов.