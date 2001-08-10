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15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Некоторые дороги закроют для движения в Холмске 15 августа
Движение транспорта ограничат в Холмске 15 августа. В городе будут проходить мероприятия, посвященные 150-ой годовщине.
- с 09.00 до 22.00 часов будет ограничен въезд на территорию Приморского бульвара;
- с 19.00 часов до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре будет перекрыто движение личного автотранспорта по ул. Советской (район с/м «Унимарт» – пл. Мира);
- проезд автотранспорта будет организован по объездной дороге через ул. Макарова.
Администрация портового города приносит извинения за временные неудобства и просит водителей скорректировать маршруты.
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