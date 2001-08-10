Некоторые дороги закроют для движения в Холмске 15 августа

Движение транспорта ограничат в Холмске 15 августа. В городе будут проходить мероприятия, посвященные 150-ой годовщине.

- с 09.00 до 22.00 часов будет ограничен въезд на территорию Приморского бульвара;

- с 19.00 часов до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре будет перекрыто движение личного автотранспорта по ул. Советской (район с/м «Унимарт» – пл. Мира);

- проезд автотранспорта будет организован по объездной дороге через ул. Макарова.

Администрация портового города приносит извинения за временные неудобства и просит водителей скорректировать маршруты.