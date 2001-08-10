Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2020
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13:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске до конца августа закроют проезд по участку улицы Пионерской

В Южно-Сахалинске до конца августа закроют проезд по участку улицы Пионерской

В Южно-Сахалинске с утра 13 августа и до конца месяца закроют проезд по участку ул. Пионерской. Компания-подрядчик продолжает работы в рамках муниципального контракта по благоустройству ул. Пионерской от ул. Родниковой до пр. Мира.

На время проведения работ будет поэтапно закрываться для движения автотранспорта участок ул. Пионерской от ул. Физкультурной до пр. Мира.

Так, с 9.00 13 августа до 31 августа для движения закрывают участок от ул. Физкультурной до жилого дома №2А. Проезд жителей к своим домам будет обеспечен.

По окончании работ на этом участке для проезда закроют следующий: от дома №2 А до пр. Мира. Об этом будет сообщено дополнительно.  

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