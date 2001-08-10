Жителей и гостей Итурупа приглашают на День палтуса

Третий гастрономический фестиваль, посвященный подходу к курильским берегам тихоокеанского белокорого палтуса, пройдет на Итурупе 15 августа. Масштабная праздничнаяпрограмма развернется в селе Рейдово на пляже «Белые пески» с 14:00 до 22:00.

Одна из главных традиций фестиваля – конкурс рыбаков на самый большой улов виновника торжества – палтуса, который является одним из главных символов Итурупа. Регистрация участников, которые посоревнуются в командном и личном зачетах, пройдет с 5:00 до 6:30, после чего из бухты Оля они отправятся на морскую охоту. К обеду рыбаки вернутся на берег, где состоится взвешивание улова и подведение итогов конкурса.

При разработке концепции фестиваля организаторы сделали упор на гастрономию. Гостей праздника ждет дегустация блюд из палтуса, ярмарка товаров – морепродуктов, рыбных консервов и копченостей от местных производителей, а также скидки, акции и розыгрыши, гастрономические мастер-классы.

Развлекательная часть праздника подарит выступления местных творческих коллективов, приглашенных артистов – кавер-группы «Men in BlackBand», шоу-проекта «Diez», танцевального коллектива «Def Rush».

Все желающие смогут получить на память магнит с фотографией от Инста-лаборатории, поиграть в интерактивные деревянные игры. Для юных гостей праздника будут работать площадки с аниматорами, аквагримом, детской рыбалкой, мастер-классами по росписи камней и изготовлению сувениров.

В финале праздника всех присутствующих ждетфайер-шоу, дискотека, фестивальный костер и салют.