Жители Санаторного проголосовали за строительство скейт-парка
В Южно-Сахалинске продолжается обсуждение социально значимых идей в рамках инициативного бюджетирования на 2021 год. Финальная встреча в рамках отбора проекта по программе малого инициативного бюджетирования состоялась в Санаторном.
Проект предполагает установку скейт-парка на открытом воздухе. Располагаться он будет возле новой спортивной площадки, которую начали реконструировать в 2019 году. Подобное общественное пространство уже организовано в Синегорске и как показала практика, оно является востребованным у детей. Отметим, что тренажеры на скейт-парке в Санаторном будут рассчитаны на любителей экстремального вида спорта начального и среднего уровней.
Жители одобрили инициативу единогласно и без споров. Кроме того, в случае победы этой инициативы горожане согласны софинансировать проект в размере 1%. За это решение собрание также проголосовало единогласно. Еще 1% будет компенсирован за счет частного предпринимателя.
- Нам очень хочется, чтобы у детей было больше возможностей и они с пользой проводили свободное время. Идея создания скейт-парка пришла, когда увидели, что ребята сооружают объекты, то есть препятствия для катания самостоятельно. Поэтому хотим организовать скейт-парк, чтобы все отвечало требованиям безопасности и не нужно было вывозить детей для занятий в Южно-Сахалинск, - рассказала жительница Санаторного Татьяна Садрисламова.
Встречи в рамках малого инициативного бюджетирования продолжаются. Сегодня возможность выбрать проект будет у жителей Новой Деревни. Собрание состоится в 19.00 на детской площадке (ул. Центральная, 11А).
К участию приглашают всех желающих. С графиком проведения предварительных и итоговых собраний можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2902/1721 )
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