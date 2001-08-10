Из Дальнего вывезли более полутонны пластиковых и алюминиевых бутылок. Пилотный проект по раздельному сбору мусора в планировочном районе Южно-Сахалинска реализуют с начала августа. Его первые итоги обсудили на заседании рабочей группы в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Для раздельного сбора в Дальнем рядом с евроконтейнерами установлены 40 специальных сетчатых емкостей. Они предназначены для пластиковых бутылок, тары от бытовой химии и алюминиевых банок.

– Мы вывезли мусор уже два раза. Средняя заполняемость контейнеров составила чуть более 40 процентов. Есть несколько адресов, где емкости практически заполнены. На сегодня вывезено 891,5 килограмма отходов. Из них 477 килограммов – пластиковые бутылки, 21,5 килограмма – тары от бытовой химии и 8 килограммов алюминиевых банок. Остальные 275 кило – другой мусор, не подходящий под переработку, – рассказал генеральный директор ООО «АМ-ГРУПП» Евгений Архипов.

После вывоза мусора с территории Дальнего работники компании отходы сортируют, взвешивают и спрессовывают по фракциям. Как только будет собран необходимый объем пластика, его отправят для переработки на материк.

– Мы с интересом поддержали эту инициативу. Все-таки за раздельным сбором мусора – будущее. О том, какой экология будет через десятки лет, нужно думать уже сейчас. Кстати, сделано всё очень удобно. Емкости подписаны – куда выбрасывать тот или иной вид отходов понятно даже малышам, – рассказала Нина Васильевна, жительница одного из домов по улице Новая в Дальнем.

Перед выбросом бутылки в контейнер ее нужно освободить от содержимого и смять. В таком состоянии емкость занимает гораздо меньше места. В баки для пластиковых и алюминиевых бутылок запрещено выбрасывать пищевые отходы и полиэтиленовые пакеты.

– Ко всему новому людям надо привыкнуть. Наша задача не только организовать процесс, но и повысить общую культуру в сфере обращения с коммунальными отходами. Эффективность раздельного сбора зависит от социальной ответственности людей, их вовлеченности. Без активной позиции самих жителей, их готовности перейти на современную схему работать по ней будет практически невозможно. Большая часть поддерживают проект, об этом свидетельствует наполнение контейнеров, – подчеркнула исполняющий обязанности заместителя министра ЖКХ Сахалинской области Светлана Герасимова.

Напомним, соглашение о раздельном сборе мусора в Дальнем заключили региональное министерство ЖКХ, администрация Южно-Сахалинска, управляющие компании и предприятие, которое обеспечит перевозку отходов на переработку. Инициатива будет реализовываться на частные средства в течение 2 месяцев. В дальнейшем полученный опыт намерены применять и в других районах области.