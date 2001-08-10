Цены на овощную продукцию местного производства снижаются. Так, в связи с началом повсеместного сбора урожая в отчетном периоде продолжается тенденция к снижению цен на картофель, в оптовой сети отпускная цена завозного с материка картофеля составляет 47,5 руб/кг, что ниже, чем на предыдущей неделе на 2,5 рубля. В розничной сети цена картофеля составляет 82,3 руб/кг за счет реализации картофеля, завезенного ранее, но при этом сохраняется еженедельная тенденция снижения цены, за истекшую неделю в розничной сети картофель подешевел на 4,2 руб/кг. За счет увеличения сбора урожая местного картофеля и поступления его на рынок ожидается дальнейшее снижение цен на картофель. В сети местных производителей цена картофеля составляет 60 руб/кг.

Также местными производителями реализуется капуста свежая белокочанная нового урожая по средней цене 35 руб/кг, в оптовой сети отпускная цена завозной капусты также составляет 35 руб/кг, что на 1,5 руб/кг ниже предыдущей недели, при этом в розничной сети потребительские цены на капусту стабильны.

Среди остальной обследуемой плодоовощной продукции за истекшую неделю снижены цены в розничной сети на огурцы на 7,3 руб/кг, яблоки - на 1,3 руб/кг, незначительно увеличилась цена моркови – на 1,0 руб/кг или до 67,4 руб/кг. В оптовой сети цены на морковь стабильны, яблоки подешевели на 7,5 руб/кг.

Оптовая цена завозных в регион томатов составила 110 руб/кг, что на 7,5 руб/кг. ниже сравниваемого периода. В розничной сети томаты подешевели на 16,6 руб/кг, цена их реализации в среднем по области составляет 175,3 руб/кг.

Среди местных овощей защищенного грунта необходимо отметить о снижении цены на огурцы, минимальная цена их реализации составляет 70 руб/кг, что на 10 рублей ниже предыдущей регистрации, томаты реализуются в среднем ниже на 20 руб/кг, средняя цена реализации в магазинах фирменной торговой сети местных сельхозтоваропроизводителей высокоурожайных сортов составляет 120 руб/кг. С увеличением сбора томатов и огурцов в хозяйствах всех категорий цена на них будет снижаться.