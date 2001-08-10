Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2020
Сегодня 20:50
73,24|85,96|45,19
Проезд по улице Карпатской в Южно-Сахалинске закроют на две недели
15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Самолеты в Оху в августе будут летать каждый день

Самолеты в Оху в августе будут летать каждый день

Авиакомпания "Аврора" ввела дополнительные рейсы из Южно-Сахалинска в Оху. Таким образом, рейсы в город нефтяников стали ежедневными.  

Дополнительные рейсы будут выполнять по вторникам, четвергам и субботам дважды в день: 11,13,15,18,20,25 и 29 августа. Такое расписание в северный город на Сахалине будет действовать в течение всего августа. 

"Раннее рейсы из Южно-Сахалинска в Оху выполняли пять раз в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в полете составляет 1 час 30 мин", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Узнать подробнее о расписании полетов можно на сайте "Авроры". Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре телефону 8-800-250-49-88.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?