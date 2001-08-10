Система видеонаблюдения насчитывает 98 камер в новой школе Корсакова

Межведомственная комиссия оценила готовность к учебному году средней школы №3 имени Героя Советского Союза А.А. Булгакова. Учреждение в Корсакове рассчитано на 330 учащихся школа и оснащено самым современным оборудованием.

Как сообщают в пресс-службе правительства Сахалинской области, новый учебный корпус выстроен в виде четырех "лепестков", проход в которые соединяют просторные холлы, это позволяет правильно распределить школьников во время учебного процесса. Для начальной школы предусмотрен отдельный вход, свой гардероб и три этажа с классами и комнатами для игры и отдыха. Для первоклассников, посещающих группы продленного дня, предусмотрены спальни.

По самым современным требованиям укомплектованы и кабинеты для старшеклассников. На уроках физики и химии ученики смогут пользоваться интерактивной таблицей Менделеева, а во время изучения географии - индивидуальными топографическими наборами и даже школьной метеостанцией.

– Оснащение шикарное. Мы в свое время о таком и мечтать не могли. Одна только мастерская для мальчиков с индивидуальными станками для обработки дерева и металла уже говорит о современном и интересном подходе к учебному процессу, – поделилась впечатлением член комиссии, председатель общественного совета при корсаковской администрации Людмила Иванова.

Особое внимание проверяющие обратили на обеспечение безопасности школьников. Система видеонаблюдения насчитывает 98 камер, 79 из которых расположены внутри здания, остальные контролируют периметр. Школа оснащена современной противопожарной системой. Для маломобильных учеников предусмотрена безопасная зона, где они смогут находиться до приезда спасателей.

Для детей-колясочников предусмотрены пандусы, лифт и специальные подъемники, которые позволят беспрепятственно передвигаться не только в стенах учебного заведения, но и за его пределами, в том числе на школьном стадионе.

– Здесь соблюдены все необходимые требования во время адаптации и полноценной учебы для инвалидов. Мы строго проверили все детали, вплоть до кнопки вызова и специальных табличек для слепых и слабовидящих, – отметила председатель региональной общественной организации "Центр помощи людям с ограниченными возможностями здоровья" Ксения Малышева.

Вместе с тем, к приему учащихся готовится новая школа в Дальнем, рассчитанная на 550 мест, дополнительный корпус на 480 мест средней школы № 6 в Южно-Сахалинске и специализированная школа в Луговом, способная принять 260 детей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех построенных учебных заведениях занятия будут идти в одну смену.

Продолжается строительство еще девяти объектов образования – в Северо-Курильске, Курильске, Ногликах, Шахтерске, Смирных, Макарове, селах Рейдово Курильского района, Головнино Южно-Курильского района и Кировское Тымовского района. В перспективе на Сахалине и Курилах планируется построить 26 новых современных школ.