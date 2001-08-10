Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2020
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Проезд по улице Карпатской в Южно-Сахалинске закроют на две недели
16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Проверить свое здоровье сахалинцы смогут в городском парке

Проверить свое здоровье сахалинцы смогут в городском парке

По вторникам и пятницам в парке имени Гагарина Южно-Сахалинска возобновляет работу медицинская площадка. На ней любой горожанин сможет проверить своё здоровье, сообщили в минздраве Сахалинской области.

Специалисты Сахалинского центра медицинской профилактики готовы провести следующие тесты:

  • артериальное давление;
  • внутриглазное давление;
  • уровень сахара в крови;
  • уровень холестерина в крови;
  • насыщение крови кислородом.

Медики ждут горожан и гостей Южно-Сахалинска старше 18 лет с 14:00 до 17:00 по вторникам и пятницам. Акция продлится с 14 августа по 30 сентября.

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