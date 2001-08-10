Проезд по улице Карпатской в Южно-Сахалинске закроют на две недели
Проезд по улице Карпатской в Южно-Сахалинске закроют на две недели. Ограничение будет введено с 14 августа в районе пересечения с улицей Анивской. С 12.00 14 августа для проведения капитального ремонта теплосети по улице Карпатской в районе пересечения с улицей Анивской в Южно-Сахалинске ограничат автомобильное движение. Объезд будет осуществляться по улицам Киевской, Колодезной, Сахалинской и Железнодорожной.
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты СКК произведут капитальный ремонт 800 метров трубопроводов теплоснабжения на участке от улицы Анивской до дома 147 по улице Сахалинской.
Чтобы минимизировать неудобства для горожан и не парализовать движение транспорта в данной части города, работа будет вестись поэтапно: сначала капитально отремонтируют участок теплотрассы по улице Карпатской от улицы Анивской до пересечения с улицей Сентябрьской, затем до пересечения с улицей Полевой и далее до дома 147 улицы Сахалинской.
Специалистам СКК предстоит демонтировать изношенные сети, их срок службы превысил 30 лет, выполнить прокладку 800 метров новых трубопроводов и построить тепловую камеру. В работе будут применены гибкие полимерные теплоизолированные трубопроводы «Изопрофлекс-А». Новые коммуникации имеют повышенную прочность, не подвержены коррозии и прослужат не менее 50 лет.
Завершить работы по капитальному ремонту тепловых сетей на первом участке от улицы Анивской до улицы Сентябрьской планируют к концу августа, после чего сразу приступят к ремонту тепловых сетей на втором участке. Информация о вводимых ограничениях автомобильного движения будет сообщена дополнительно.
После завершения работ на сетях нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме. «Сахалинская коммунальная компания» просит автовладельцев с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
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