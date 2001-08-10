Более 35 тысяч сахалинских и курильских школьников будут получать бесплатное горячее питание. Это все учащиеся начальных классов, дети из многодетных, малоимущих и находящихся в социально-опасном положении семей, представители коренных малочисленных народов Севера. Всего бесплатным горячим питанием во время образовательного процесса обеспечат более половины от всех обучающихся детей в регионе.

– Эта большая и социально-значимая работа ведется в рамках выполнения поручения Президента Владимира Путина об обеспечении учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Причем, в Сахалинской области этой категории детей мы предоставляем обеды еще с 2008 года. Поэтому нами взят курс на расширение списка получателей льготы, – подчеркнула областной министр образования Анастасия Киктева. – Например, с этого учебного года по поручению губернатора Валерия Лимаренко горячим питанием за счет бюджетных средств обеспечиваются все школьники из многодетных семей. А ученики второй смены вместо завтрака будут получать полноценный горячий обед.

Особое внимание в Сахалинской области уделяют рациону школьников – все льготные категории учащихся в обязательном порядке получают молоко. Кроме того, приготовление блюд в островных учреждениях организовано с применением щадящих технологий, среди которых – варка, запекание и паровая обработка. А для повышения доступности здорового питания и расширения ассортимента, общеобразовательными организациями проводится анкетирование детей и родителей.

Ежедневный контроль за качеством и безопасностью питания учеников осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой, помимо работников пищеблока, входят представители образовательной организации и медицинские работники.

Отметим, на обеспечение питанием и молоком островных школьников в 2020 году из областного и федерального бюджетов выделено свыше 605 миллионов рублей. Это на 20% больше, чем в 2019. Почти 120 миллионов рублей в этом году направлено на ремонт пищеблоков, а также на поставку и монтаж технологического оборудования для них, сообщили в правительстве Сахалинской области.