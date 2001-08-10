Сахалинским студентам компенсируют часть затрат на аренду жилья

Сахалинским студентам, которым не досталось мест в общежитиях, компенсируют часть затрат на аренду жилья. Новая мера поддержки заработает с 1 сентября. На нее смогут претендовать обучающиеся на очной бюджетной форме, у которых нет регистрации на территории областного центра.

Размер ежемесячной выплаты составит 6 тысяч 200 рублей. В текущем году в региональном бюджете на данную меру поддержки предусмотрели более 5 миллионов рублей. Охватят около 200 студентов, сообщают в правительстве Сахалинской области.

Компенсацию предоставят на основании договора найма жилого помещения и документов, подтверждающих зачисление на первый курс.