Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским студентам компенсируют часть затрат на аренду жилья

Сахалинским студентам, которым не досталось мест в общежитиях, компенсируют часть затрат на аренду жилья. Новая мера поддержки заработает с 1 сентября. На нее смогут претендовать обучающиеся на очной бюджетной форме, у которых нет регистрации на территории областного центра. 
 
Размер ежемесячной выплаты составит 6 тысяч 200 рублей. В текущем году в региональном бюджете на данную меру поддержки предусмотрели более 5 миллионов рублей. Охватят около 200 студентов, сообщают в правительстве Сахалинской области.
 
Компенсацию предоставят на основании договора найма жилого помещения и документов, подтверждающих зачисление на первый курс. 

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