Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2020
Сегодня 16:42
73,61|87,04|45,17
В Углегорске ребенок выбежал на дорогу и его сбила машина
12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

День города в Поронайске переносится из-за непогоды

День города в Поронайске переносится из-за непогоды

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды  праздничная программа 151-летия  Поронайска переносится на субботу, 22 августа. Все мероприятия состоятся согласно программе.

Праздничное действо, посвященное Дню города, начнется  на площади имени В. Пермякова. На главной сцене пройдут торжественная часть и концерт.  До самого вечера на площади и в центральных скверах будут работать творческие мастерские, выставки, детские развлекательные зоны и инсталляции. Жителей и гостей города ждут  мастер-классы, конкурсы, игровые и спортивные программы.

Вечером состоится концерт «Город наших сердец» и праздничный фейерверк.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?